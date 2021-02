Detaliul intim vazut de putina lume. Ce avea pe corp fotomodelul care si-a luat viata din dragoste pentru fostul iubit

Decesul total neasteptat al fotomodelului Kasia Lenhardt a socat pe toata lumea, inclusiv pe fostul iubit de care se despartise recent.

In varsta de 25 de ani, frumoasa Kasia a fost timp de 15 luni intr-o relatie controversata cu un fotbalist celebru de la Bayern Munchen, Jerome Boateng, cei doi despartindu-se in urma cu o saptamana in urma unor acuzatii reciproce, de toate felurile.

Probabil afectata de aceasta despartire, Kasia a luat decizia radica de a-si pune capat vietii, intr-un apartament din Berlin, chiar in ziua in care copilul sau dintr-o alta relatie implinea 6 ani. "E timpul sa tragi linie. Ajunge", a fost mesajul ei postat pe Instagram cu cateva zile inainte de sinucidere, semn ca a pus la cale intreaga tragedie.

Unul dintre detaliile intime si putin cunoscute legate de legatura sentimentala dintre Jerome si Kasia e un tatuaj pe care tanara i l-a dedicat iubitului. Astfel, intr-o postare recenta a unui site de "makeup", germanca a aparut imbracata sumar, doar intr-un sutien sub care, pe partea stanga a abdomenului, apare scris de mana "Jerome", semn al dragostei pe care i-o purta lui Boateng.