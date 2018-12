Cum arata "Diabolik", interlopul pe care FBI, CIA si Interpol nu reusesc sa il prinda de 25 de ani

Interlopul este cautat de 25 de ani.

Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Matteo Messina Denaro este numele interlopului poreclit "Diabolik", care este cautat de mai bine de 25 de ani de politia din Italia, mai intai, iar apoi de Interpol si chiar FBI si CIA. Acesta este implicat in mai multe afaceri de trafic de droguri si de arme, insa nu stie nimeni unde se afla.

Recent a avut loc o intrunire a mai multor sefi mafioti, acolo unde Denaro a fost ales unul dintre sefii Mafiei, dupa ce in ultimii ani cei dinaintea sa in ierarhie au murit, Bernardo Provenzano in 2006, Salvatore Lo Piccolo in 2007, Bernardo Provenzano in 2016 si Salvatore Riina in 2017.

FBI a incercat sa obtina informatii despre prezenta lui Denaro la intalnire, insa nu a reusit sa afle daca intr-adevar acesta ar fi revenit pe teritoriul Italiei sau nu, insa a emis o imagine cu Denaro cand era tanar si o simulare cu poza sa si cum ar trebui sa arate acum.