Cum arata CUIBUSORUL DE NEBUNII al lui Vladimir Putin. AMANTA gimnasta a trecut si ea pe-acolo! Detaliul care spune TOT

Presedintele Rusiei e in centrul dezvaluirilor spectaculoase facute de activistul Alksei Navalnii privind palatul de 1 miliard de euro.

Opozantul lui Vladimir Putin a fost arestat la intoarcerea sa la Moscova, insa Navalnii lucreaza prin intermediul colaboratorilor, acestia aruncand pe piata dovezi despre un adevarat "regat" pe care seful de la Kremlin l-ar detine pe litoralul Marii Negre.

Astfel, au fost publicate mai multe fotografii, atat din exterior cat si din interior. Pe langa facilitatile extraordinare de care se bucura proprietatea (gen patinoar de hochei, heliporturi, un cazino sau discoteca acvatica), au aparut imagini inclusiv din dormitorul lui Putin.

Daca e reala, poza lui Navalnii e una care il da de gol pe Vladimir Putin in ceea ce priveste mediatizata relatie extraconjugala pe care o are cu fosta gimnasta Alina Kabayeva. Dupa cum se poate vedea in coltul din stanga jos, in dormitor si-au facut loc instrumentele cu care rusoaica de 37 de ani a castigat medalii olimpice de aur in competitiile de gimnastica ritmica.

"E cea mai pazita proprietate din Rusia. E un intreg oras, un regat, are ziduri de neptaruns, biserica, port, chiar si punct de trecere a frontierei. E stat in stat", a precizat Navalnii despre proprietatea evaluata la peste 1 miliard de euro.