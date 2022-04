Cristiano Ronaldo (37 ani) a trăit un carusel sentimental în luna aprilie. Iubita superstarului trebuia să nască o pereche de gemeni, însă operația a suferit unele complicații, iar unul dintre copii nu a mai supraviețuit. În cele din urmă, anunțul devastator a fost confirmat chiar de Cristiano Ronaldo.

Iar rivalii de la Liverpool nu au stat pasivi la suferința unuia dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. La primul meci după evenimentul tragic, chiar dacă Ronaldo nu a fost inclus în lot, întreg stadionul Anfield, în frunte cu Jurgen Klopp (54 ani), i-a oferit un omagiu jucătorului legitimat la Manchester United.

The whole of Anfield rise in support of @Cristiano and his family ❤️????????

pic.twitter.com/Utr76q0oDu