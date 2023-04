Cristi Borcea (53 ani) și Valentina Pelinel (42 ani) și-au unit oficial destinele în 2018. Mariajul celor doi s-a soldat cu trei copii: Milan (7 ani) și gemenele Maria Indira si Maria Raisa ( în vârstă de 4 ani).

Cristi Borcea, îndrăgostit de la prima vedere de Valentina Pelinel

Chiar dacă sunt într-o relație de 9 ani, Cristi Borcea a mărturisit că o vede în continuare pe Valentina Pelinel cea mai frumoasă femeie din lume. De asemenea, fostul acționar și președinte executiv de la Dinamo a dezvăluit că actuala soție i-a căzut cu tronc de la prima vedere.

„Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. M-am îndrăgostit de ea de când am văzut-o… Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: 'Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea'”, a declarat Cristi Borcea pentru Fanatik.

Cristi Borcea, dezvăluiri despre Gigi Becali: „Pastila lui e biserica!”

„Sănătatea, familia, libertatea… eu sunt învăţat să trăiesc altfel. În momentul în care mă implic, trebuie să o fac 100%. Sunt prea tipicar ca să mai intru acum în fotbal.

(n.r. - și totuşi Gigi Becali, naşul dumneavoastră, e tot în fotbal. El nu a luat pumni de pastile?) Naşul nu, nu, nu are nicio legătură cu pastilele. Pastila lui este biserica. E diferenţă mare între Gigi Becali care era când eram eu, eram toţi… veneam la meciuri, ne războiam, se ducea şi el la echipă, mergea cu echipa în deplasări.

L-aţi văzut acum? Acum nu mai vine nici la meciuri, nici cu echipa în deplasări. Nu are nicio legătură cu Gigi Becali care era în momentul în care ne duelam noi.

Este mai puternic decât atunci, financiar mă refer. Financiar este singurul care este acolo. Neluţu Varga a luat 5-6 titluri şi are peste 35 de milioane de euro băgaţi, din buzunar. Dacă nu va mai fi Neluţu Varga, ce va mai fi CFR Cluj? Nimic!

Financiar nu este cineva care să fi câştigat din fotbal. Porumboiu, peste 25 de milioane de euro (n.r. pierderi), Marian Iancu, peste 25 de milioane, Mititelu, de câte ori săracul s-a dus în groapă, 20 de metri, iar a ieşit. Cine a câştigat? Nimeni. Copos… toţi am băgat zeci de milioane”, a spus Cristi Borcea, potrivit as.ro.