Crima care a socat pe toata lumea! O balerina a fost executata in plina strada! Bruneta a fost amanta unui parlamentar. Atentie, detalii cu puternic impact emotional 

In varsta de 30 de ani, rusoaica Natalia Pronina a fost asasinata din motive necunoscute de un criminal platit.

Scena relatata de presa din Rusia pare desprinsa din filmele cu mafioti. Intr-un spatiu public, in plina strada, o tanara dansatoare de balet a fost executata cu sange rece de un barbat care si-a ascuns identitatea acoperindu-si chipul cu o gluga, o masca si o pereche de ochelari. El a tras asupra Nataliei Pronina din apropiere, cu un pistol de autoaparare neletal reproiectat insa pentru a putea folosi gloante reale.

Nu se stie inca cine a fost persoana care a ordonat aceasta crima oribila, deocamdata vorbindu-se doar de niste ipoteze. Astfel, s-a aflat ca Natalia ar fi fost la un moment dat amanta unui parlamentar de la Moscova, iar sotia acesteia i-ar fi trimis in dese randuri amenintari.

De asemenea, prietenii femeii ucise considera ca Natalia a fost omorata pentru ca ar fi refuzat avansurile insistente ale unui barbat misterios. Demn de semnalat e si faptul ca iubitul Nataliei, Alexander Kravchenko, în vârstă de 33 de ani, a negat orice legătură cu crima, declarand ca se afla în Crimeea in ziua respectiva, in interes de serviciu. In plus, acesta a dezvaluit ca Natalia avea o datorie de 6.000 de euro pe care n-a reusit s-o restituie la timp.

