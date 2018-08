Cel mai violent cartel de traficanti din Columbia a innebunit! Vrea neaparat sa omoare acest caine

Motivul e incredibil. Ofera 70.000 de dolari cui omoara cainele.

Traficantii ce fac parte din cartelul Urabeños sunt cunoscuti ca cei mai violenti din Columbia, patria drogurilor. Acestia sunt factiunea ramasa din fosta gherila paramilitara ce a terorizat tara decenii la rand.

Fostii rebeli s-au reorientat spre traficul de droguri, insa recent intreaga retea a fost destabilizata de ... un caine! Pare o gluma insa realitatea bate filmul!

Sombra este o femela ciobanesc german ce a ajutat in ultimele luni la capturarea a 10 tone de cocaina, 245 de traficanti de droguri si chiar pe liderul gruparii Urabeños, Dario Usuga, poreclit Otoniel.

Acesta si-a anuntat toti interlopii ca ofera 70.000 de dolari celui care i-a dat afacerea peste cap si a ajutat la prinderea unui numar impresionant de traficanti de droguri.

Intre timp, Sombra, in traducere "umbra", un caine politist specializat in descoperirea de droguri, a fost mutata in alt oras, fiind pusa sa lucreze pe aeroportul din Bogota pentru a scapa de amenintarea traficantilor presati de seful lor sa omoare patrupedul.

Cateaua a ajuns un adevarat simbol al luptei impotriva drogurilor in Columbia, iar Politia face toate eforturile pentru ca aceasta sa nu fie asasinata.