Cea mai sexy jurnalista sportiva a fost jefuita! Hotii i-au spart casa Dilettei Leotta

Diletta Leotta (28 de ani) este cea mai sexy jurnalista sportiva din lume.

Casa prezentatoarei postului DAZN a fost sparta, iar hotii ar fi luat bijuterii si bani in valoare de 150 000 de euro, conform Corriere della Sera.

Conform sursei citate, hotii ar fi dat spargerea pe timpul noptii.

"Hotii au intrat in camera prezentatoarei, care este localizata la etajul noua, prin unul dintre geamnuri. Banditii au luat seiful in care Leotta isi tinea bijuteriile, inclusiv ceasuri scumpe, inele pretioase si bani. Valoarea se ridica in jurul sumei de 150 000 de euro", scrie cotidianul italian.