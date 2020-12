Ce ciudatenie! Istoria HOTELULUI de 5 stele in care nu sta NIMENI. E cea mai mare cladire neocupata din lume

Orasul Phenian din Coreea de Nord se mandreste cu una dintre cele mai inalte cladiri din lume, dar care e complet inutilizabila.

In forma de piramida si cu o inaltime de peste 300 de metri, hotelul Ryugyong are "certificatul de nastere" in 1987, atunci cand s-a pornit construirea lui, ramasa insa nefinalizata inclusiv in ziua de astazi. Autoritatile comuniste din Coreea de Nord au dorit ca aceasta opera de arta sa fie gata in 1989, ca o "palma" adresata vecinilor din Coreea de Sud, dar si restului lumii.

Din pacate pentru ambitiile nord-coreenilor, criza economica a statului asiatic, precum si dificultatile tehnice aparute au facut ca lucrarile sa fi sistate si reluate de mai multe ori de-a lungul timpului.

Proiectat cu 3.000 de camere si cu 5 restaurante circulare, cu vedere panoramica, hotelul Ryugyong nu si-a cunoscut niciodata oaspetii si detine titlul de cea mai inalta cladire nelocuita din lume.