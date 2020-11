Zmarandescu si-a amintit de momentele in care l-a urmarit pe hotul masinii lui Becali: "Cand n-a mai putut sa fuga, a scos un briceag lung"

Catalin Zmarandescu, fostul bodyguard al lui Gigi Becali, a detaliat scenele petrecute in noaptea cand hotii au furat masina patronului de la FCSB.

In 2009, Catalin Zmarandescu a fost implicat in scandalul schestrarii persoanelor care i-au furat masina lui Gigi Becali. Dupa, el a ajuns sa ispaseasca o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare, fiind inchis la vremea respectiva 29 de zile.

In "Dosarul Sechestrarii de persoane" Becali a fost condamnat 3 ani de inchisoare cu suspendare si 8 ani cu spreaveghere. Latifundiarul din Pipera a fost achitat in 19 octombrie 2011 de 3 judecatori ICCJ, el fiid acuzat doar ca le-a ordonat bodyguarzilor sa ii prinda pe cei care au furat masina. Insa, procurorul a demonstrat ca daca acel dosar ar fi fost achitat, toate persoanele care au bodyguarzi ar avea impresia ca pot sa isi faca dreptate singure si sa incalce legea.

Catalin Zmarandescu a rememorat pas cu pas momentele cand i-a urmarit pe hotii masinii lui Becali.

"Din informatii stiam cine a furat masina. Ne-am dus dupa ei si a fost acea tamponare nefericita din intersectia Dorobanti cu Stefan cel Mare. Toata lumea a spus ca am intrat in ei intentionat. N-a fost nimic intentionat, li s-a oprit masina furata care era pusa pe modul de condus Direct. Li s-a oprit in mijlocul intersectiei. Noi veneam din spate, conducea un nepot al lui Gigi, n-am reusit sa-i mai evitam. Dupa impact, au tasnit ca iepurii din masina. Eu m-am dus dupa ala care a furat masina.

Am alergat catre Piata Victoriei si l-am prins aproape de pasaj. Nu vrei sa stii cum fugea prin gradinitele din fata blocurilor de pe bulevard! Eu ma gandeam: „Daca il scap pe asta, toata lumea spune ca sunt un prost!”. Am alergat de am zis ca mor, ba, omule! Nu stiu cum a fugit asa, ca era mic si gras.

La un moment dat, cand n-a mai putut sa fuga, a bagat mana in buzunar si a scos un briceag lung. Trebuia sa-l desfaca. Atunci, am pus mana pe mana lui, i-am blocat-o si i-am dat un dos de palma. Asta a fost toata bataia lui, a recunoscut si el.



Ce s-a intamplat in alte parti cu ceilalti din masina hotilor nu e treaba mea si nu stiu. La bar, la Pipera, au venit singuri, de buna voie. Eu eram langa cel care furase masina si care ne-a dus unde ascunsesera masina, in spatele Circului. Era deja cu numere de Austria, pregatita sa plece in Bulgaria.



Nu trecuse o zi de la furt. A zis ca vrea sa vorbeasca cu domnul Becali. A vorbit de pe telefonul nepotului cu nea Gigi si i-a zis ca vrea sa discute cu el, ca nu vrea sa-i faca plangere. 'Nu vreau sa ajung la puscarie ca mai am coada!' Am mers la bar, au stat, au baut si au facut caterinca cu nea Gigi. La plecare le-a dat si bani de taxi. Asta e in mare", a spus omul care in trecut ii asigura paza lui Gigi Becali.