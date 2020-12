Cadoul cu care o tanara si-a surprins MAMA, dar a lasat-o incremenita pe BUNICA. Forma CIUDATA care a atras atentia batranei

Milioane de oameni s-au amuzat pe reteaua TikTok de istorisirea amuzanta a unei tinere care i-a daruit mamei un cadou "special".

Nu se stie daca gestul a fost facut intentionat sau nu, esential fiind insa faptul ca un simplu dar de Craciun a reusit sa starneasca reactii de uluire, si asta nu datorita continutului. Totul a pornit de la forma mai putin obisnuita a ambalajului pregatit de tanara respectiva pentru mama sa, care a lasat impresia unei jucarii sexuale.

In mod oarecum surprinzator, prima care a reactionat a fost bunica fetei, care a ramas inmarmurita si speriata la gandul ca nepoata sa a facut o asemenea alegere. Conform marturisirilor tinerei, atmosfera a fost extrem de stanjenitoare, batrana incercand in zadar sa-si ascunda surprinderea neplacuta.

Totusi, chiar si mamei i-a trecut prin cap faptul ca e vorba de o jucarie erotica, spunandu-i fetei sale ca are baterii in dulap. "Nu e atat de inocenta pe cat pare", a glumit cea care a provocat intreaga scenai. In cele din urma, misterul a fost rezolvat la deschiderea ambalajului, mama si in special bunica rasufland usurate atunci cand au scos o banala sticla de parfum.

Tweet craciun cadou Citeste si: