Anamaria Prodan (49 ani) este în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf (46 ani). Însă, înainte de mariajul cu antrenorul Neftchi Baku, impresarul FIFA a fost măritată 10 ani cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu.

Anamaria Prodan a povestit cum, împreună cu fostul ei soț, s-a îmbogățit în SUA. Femeia de afaceri a început de la vânzarea bomboanelor, unde o punga costa doar 5 dolari, până la a atinge succesul din punct de vedere financiar.

„Am plecat în America cu 100 de dolari. Primul meu soţ s-a angajat imediat, era şi student şi aşa am strâns bănuţi. Ne-am căsătorit în trei zile. Azi ne-am cunoscut, în trei zile am strâns tot şi când am ajuns acolo ne-am căsătorit. Am strâns bani şi ne-am luat maşinuțe cu bomboane. O pungă costa 5 dolari. Şi apoi am început să avem tot mai multe, în tot Vegasul.

Apoi vindeam bomboane în saloanele de înfrumuseţat. Făceam mulţi bani din bomboane. Făceam mii de dolari, dar erau bani. Cu primii bani am luat un apartament mic. Am plătit o parte cu bani jos şi apoi plăteam în rate. Apoi ne-am deschis un parc de maşini. Luam maşini, le recondiţionam şi apoi le vindeam. Aşa făceam şi cu case. Primul milon l-am făcut după ce am vândut două case, în 2003”, a povestit Anamaria Prodan, citată de dcnews.

Impresara FIFA a investi banii câștigați în imobiliare. A cumpărat locuințe între 70 de mii de dolari și 100 de mii de dolari, pentru a le vinde înaintea de criza din 2008 la un preț de 10 ori mai mare.

„Era în 1997, în America, aveam banii familiei mele şi am început să cumpăr case. Pentru ei era ceva wow, îţi dai seama. Dar gândeşte-te că eu am început să cumpăr case între 70 de mii de dolari şi 100 de mii de dolari. Iar pe câteva dintre ele le-am vândut chiar înainte de criză cu 900 şi ceva de mii de euro casa. Când am înţeles ce se întâmplă şi vine nenorocirea în America am vândut. Şi exact casele alea pe care le-am luat cash, alea erau acolo şi îmi aduceau venit. Mai greu este când eşti cu banca… Scade valoarea… şi tu toţi banii ai să îi dai la bancă”, a adăugat ea.