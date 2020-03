BREAKING NEWS: Testul care costa 5 lei ar putea schimba total lupta impotriva coronavirusului! Cand poate fi disponibil: "Toti trebuie sa-l poata cumpara!"

O companie britanica poate schimba complet lupta impotriva coronavirusului!

Mologic, firma specializata in tehnologie sanitara, pregateste un test rapid care ar putea ajuta milioane de oameni in lupta cu COVID-19. Mologic a dezvoltat unul dintre primele teste de sarcina pentru acasa disponibile pe piata. Vrea sa sparga piata si in prinvinta testarii rapide pentru coronavirus. Expertii companiei sustin ca ar putea sa produca testul la nivel de masa incepand din iunie, daca analizele de laborator ii dovedesc validitatea.

Probele au inceput in aceasta saptamana in cadrul spitanului St George's si a Liverpool School of Tropical Medicine, precum si in laboratoarele mai multor parteneri globali.

Directorul medical al Mologic, Joe Fitchett, a declarat ca scopul firmei sale este sa creeze teste ieftine, disponibile populatiei din toate categoriile sociale.

"Testele trebuie sa fie disponibile celor vulnerabili. As fi foarte dezamagit daca un test foarte bun va ajunge sa fie vandut online si numai o parte foarte mica a populatiei ar avea acces la el", a comentat Fitchett pentru Reuters.

Marea Britanie a cumparat 3,5 milioane de teste de la mai multi producatori, iar acum e in faza de verificare, inainte sa le poata distribui in masa.

Pretul vaccinului pe care Mologic vrea sa-l faca disponibil la scara larga nu depaseste 1 $, echivalentul a mai putin de 5 lei.

