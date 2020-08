Avertismentul care da fiori! Cum vor jihadistii ISIS sa infecteze toata Europa cu coronavirus si sa aduca moarte pentru sute de mii de oameni

Un raport recent al Natiunilor Unite avertizeaza ca jihadistii s-au 'regrupat' in perioada de carantina. Teroristii planuiesc noi atentate si pot folosi chiar coronavirusul drept o arma impotriva Europei!

ISIS vrea ca oamenii ei sa raspandeasca virusul in toate colturile continentului si sa duca la o accelerare majora a numarului de imbolnaviri, ducand la decese de ordinul sutelor de mii.

David Otto, expert in lupta contra terorismului si a crimei organizate la Global Risk International, a explicat pentru Daily Star: "Teroristii vor sa-i pedepseasca pe cei vazuti de ei ca fiind necredinciosi. Nu ii opreste nimic sa mearga si sa infecteze alte persoane in numele Jihadului. Pe langa decese, vor forta si o blocare a economiei si o extindere a masurilor de carantina in Europa. Nu exclud aceasta varianta. Califatul a cazut, dar ideologia lor e inca in picioare, asa ca trebuie atentie maxima in ceea ce-i priveste".

In studiul ONU, expertii lasa de inteles ca extremistii ar putea deveni din nou o problema majora pentru Europa in viitorul apropiat:

"Gruparile teroriste folosesc pandemia pentru a-si continua propaganda si a-si strange bani. In unele regiuni, incearca sa profite de perceptia ca atentia autoritatilor e concentrata pe altceva decat pe ei".

