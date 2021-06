Au gasit-o pe cea mai batrana femeie din lume in timpul vaccinarii impotriva COVID! Cati ani poate sa aiba

Eforturile Inidiei de a imuniza cat mai multi oameni in contextul pandemiei au ajutat la descoperirea celei mai in varsta femei de pe planeta!

Rehtee Begun, o doamna in varsta de 124 de ani, e cu 7 ani mai batrana decat Kane Tanaka, o femeie din Japonia despre care se stia ca e lidera senioarelor. Daca numarul e confirmat oficial in urma analizelor, Rehtee Begun va spulbera si recordul lui Jeanne Calment, o frantuzoaica decedata in 1997 la 122 de ani. Ea e cea recunoscuta oficial drept cea mai batrana femeie din istorie.

Rehtee traieste in districtul Baramulla. Ea le-a aratat medicilor care au gasit-o in timp ce treceau din usa in usa pentru a vaccina cat mai multa lume un act de identate care ii certifica varsta. Autoritatile vor face acum cercetari pentur a stabili daca cifrele mentionate in documentul pe care l-a prezentat sunt reale.