Au aparut IMAGINI NOI cu El Chapo din momentul arestarii sale! Cum arata seful celui mai mare cartel de droguri din Mexic

Recent au aparut pe retelele de socializare imagini noi cu El Chapo.

Pe internet a aparut o filmare cu Joaquin "El Chapo" Guzman, imediat dupa ce a fost arestat in 2016. A doua arestare, dupa ce reusise sa evadeze dintr-o inchisoare de maxima securitate.

Seful celui mai mare cartel de droguri din Mexic, Sinaloa, despre care oficialii americani afirma ca ar fi cel mai mare furnizor de droguri pe piata Statelor Unite, a fost condamnat la inchisoare pe viata in vara anului trecut. El a fost extradat in Statele Unite in anul 2017.

El Chapo a fost gasit vinovat pentru participarea la activitati infractionale in forma organizata, conspiratie pnetru spalare de bani proveniti din trafic de droguri, trafic international de cocaina, heroina, marijuana si ale droguri. De asemenea acuzatiile sunt si de folosirea armelor de foc.