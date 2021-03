Asta ar fi bomba bombelor! "Rebela" Meghan Markle ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite ale Americii

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Ajunsa in lumina reflectoarelor dupa casatoria cu Printul Harry, americanca ar urma sa detoneze cu adevarata cea mai mare bomba de pana acum. Conform The Sun, un apropiat al fostei actrite, Tom Bower, crede ca sunt sanse bune ca Meghan sa candideze si chiar sa castige cursa pentru "Casa Alba".

"Eventuala candidatura a lui Meghan este posibila si chiar cu sanse bune, as zice. Chiar crede ca acolo isi vede viitorul. Probabil va vizita Marea Britanie si va avea un ceai cu Regina din postura de presedinte al Statelor Unite", a spus Tom Bower pentru The Sun, care a subliniat ca singurul lucru care ar putea sa o dea inapoi este viata agitata din politica si faptul ca te compromiti odata intrat in acest sistem.

Ramane de vazut daca noul presedinte al Statelor United, Joe Biden, o va avea contracandidata pe Meghan la alagerile viitoare, insa stim cu totii influenta si puterea de care sotia lui Harry a dat dovada, mai ales in ultimii ani.