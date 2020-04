Aparitie socanta intr-un video pe TikTok! Un tanar s-a filmat in timp ce dansa singur in casa, dar ce a aparut in spatele lui a speriat pe toata lumea

Platforma TikTok a crescut semnificativ odata cu distantarea sociala si cu obligatia oamenilor de a sta cat mai mult in casa.

Un tanar pe nume Reuben a urcat pe TikTok un filmulet cu el in tip ce face provocarea "Doja Cat - Say So" si danseaza singur in camera pe melodia respectiva. Urmaritorii au ramas socati de ce au vazut pe filmare.

"Sunt singur acasa si am invatat dansul TikTok. Te iubesc Doja, dar unde a ajuns viata mea?", a scris tanarul la descrierea clipului.

Desi a spus ca este singur acasa, la un moment dat, pe scarile din spatele lui apare un cap care il priveste, iar apoi dispare rapid.

Este usuario de Tik Tok llamado "reubix_cube" compartió este video donde realizaba un baile. El asunto es que comenzó a recibir miles de comentarios sobre "algo" que se asoma en la escalera en la parte de atrás. El individuo aseguró en un escrito que el estaba solo al momento... pic.twitter.com/mLxTxrBR5N — Molusco ???? (@Moluskein) April 18, 2020

Fanii s-au infricosat si si-au facut griji pentru baiat: "Ai vazut asta? In fundal??", "Frate, suna politia sau pe cineva si cauta in casa. Mai ales acum ca nu este exclus ca oamenii sa traiasca pe ascuns in case", au scris urmaritorii.

Tweet tiktok