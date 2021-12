Anamaria Prodan, în topul celor mai bogați români! Promisiunea pe care și-o face impresara: „O să fiu în Top 50!”

Frumoasa impresară ocupă locul 141 în clasament, dar își face o promisiune: spune că va ajunge cât de curând în top 50.

Potrivit celor care au realizat clasamentul milionarilor din România, impresara are o avere estimată undeva la 40 - 60 de milioane de euro.

„141? Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50. Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede.

Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea. Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârtește în domenii precum televiziunea, dar și în cryptomonede.

Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea, e fix în domeniul ei, se și pricepe, a lucrat ca model și are studii în domeniul economic”, a declarat Anamaria Prodan, pentru fanatik.ro.

Gigi Becali, cel mai bogat patron din Liga 1, în 2021

Gigi Becali are o avere estimată între 325 - 425 milioane de euro, o mare parte a câștigurilor financiare fiind din imobiliare. Cu această sumă, patronul FCSB se află pe locul 14.

Cel mai bogat om din sport din România rămâne Ion Țiriac, fostul tenismen având o avere estimată la aproximativ două miliarde de euro, care îl plasează pe poziția a treia în acest clasament. (Află mai multe despre averile altor nume importante din sportul românesc AICI!)