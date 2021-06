A renuntat la un job in banca pentru a-si filma bustul "dansand". Suma spectaculoasa pe care o castiga lunar dupa ce si-a marit sanii

Yvonne Bar a ales sa renunte la job-ul dintr-o banca pentru a se dedica unei noi activitati mai profitabile.

Tanara de 26 de ani si-a facut cont pe celebra platforma OnlyFans, unde posteaza clipuri in care "danseaza" cu sanii.

Nemtoaica are peste 2,2 milioane de urmaritori pe contul de Instagram si a marturisit ca si-a descoperit aceasta abilitate in urma cu aproximativ doi ani.

"Am realizat ca pot face asta acum doi ani, a venit in mod natural, fara sa-mi dau seama. Nu toate femeile se pot misca asa. Am postat cateva clipuri amuzante in care imi miscam sanii, iar oamenii au parut interesati", a declarat Yvonne.

"Imi castig existenta din asta, oamenii ma urmaresc pe OnlyFans pentru aceste clipuri", a adaugat femeia.

Nemtoaica si-a marit sanii in 2013, trecand de la marimea AA la H, apeland si la o augmentare a posteriorului, interventii pentru care a platit peste 50.000 de dolari.

Potrivit declaratiilor sale, Yvonne castiga lunar foarte bine, sumele obtinute de pe platforma si din serviciile publicitare avand cinci cifre.