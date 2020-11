Halucinant! A fost oprita de politie dupa ce a fugit de acasa pentru a-si vedea calul! Ce s-a intamplat cu femeia

O femeie a primit o amenda dintr-un motiv incredibil.

Tanara a plecat din Leicester pana in Tara Galilor, in Ceredigion, pentru a verifica in ce stare se afla calul ei. Politia a oprit-o pe femeie pentru un control de rutina, oamenii legii fiind surprinsi de motivul pentru care aceasta a incalcat restrictiile de circulatie.

"A spus ca a calatorit din zona Leicester pana la Ceredigion, o calatorie dus-intors de aproximativ 580 de km, astfel incat sa poata vedea un cal pe care il detine in acel judet.



Calul este in siguranta, deci nu ar fi fost nevoie de aceasta incalcare a regulilor. Aceasta nu s-a calificat drept calatorie esentiala si femeii i s-a dat o amenda ​​pentru incalcarea reglementarilor", au declarat politistii, potrivit Daily Mail.

Oficialii nu au dezvaluit suma cu care a fost amendata femeia.

Tweet amenda virala restrictii Citeste si: