CFMOTO, locul I la SSV aspirat

Cupa Speranței s-a desfășurat între 21 și 24 octombrie, la Constanța. Au concurat clasele: Moto, Quad, ATV, Hobby (Moto și Quad GPS). Traseul pregătit de organizatori a fost unul interesant, cu o lungime de peste 600km, care a trecut prin toate formele de relief specifice Dobrogei, identic pentru toate clasele auto și moto care au luat startul în ultima competiție de Rally Raid din acest an. Echipa Hofmann/Hofmann Jr. și CFMOTO Z10 reușește performanțe incredibile și urcă pe prima treaptă a podiumului la clasa SSV aspirat.

”Cursa a fost dificilă, distractivă și foarte bine organizată, mașina a ținut extraordinar, din pacate din cauza unor probleme tehnice nu am luat startul la calificări și am plecat în cursă de ultima poziție, ne-am luptat cu un Can-am turbo pe o distanță de aproape 180km!! Pentru noi fiecare victorie este importantă. Până la urmă ne-am atins obiectivul, câștigând cursa”, spunea după cursă tânărul copilot Hofmann Jr.

”Fiind ultima etapă a campionatului României, noi ne-am propus să ne menținem poziția, LOCUL II în campionat la clasa SSV general, ne-am asumat de la început că noi nu o să forțăm, dar în urma evenimentelor din prima zi de concurs cu echipa de pe LOCUL I, Ace of Spades racing, cu un Can-Am turbo, am văzut că se poate și am decis să menținem ritmul ridicat. A fost un an care, deși părea foarte greu la început, s-a terminat cu bine. Rămâne de văzut, după calculele FRAS, dacă reușim să urcăm în Campionatul Național de Rally Raid și la GENERAL AUTO pe locul 2. Mai avem anul acesta o cursă în Bulgaria, unde în campionatul lor ne clasăm acum pe locul al doilea la clasa SSV general”, declară pilotul side-by-side-ului Z10, Paul Hofmann.