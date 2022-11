(P) Parfumuri de lux Black Friday 2022 – Nu rata ocazia de a economisi bani pe Notino.ro!

Aceste zile din luna Noiembrie sunt ocazia perfectă pentru a profita de cele mai bune reduceri și oferte la parfumuri și cosmetice de brand de la Notino.ro.

Vizitează magazinul online Notino.ro în fiecare zi pentru a descoperi la timp cele mai bune oferte de Black Friday 2022, selectate din cele 82.000 de produse unice – parfumuri, articole de make-up și cosmetice – aduse de la peste 1.500 de branduri renumite în întreaga lume.

Campania de Black Friday Notino 2022

Deși ziua oficială Black Friday 2022 la Notino.ro este pe 25 Noiembrie, reducerile au început încă din prima săptămână a acestei luni, mai exact din 07 Noiembrie.

Colecția Notino pentru Black Friday este disponibilă acum online, dar și în magazinele din capitală. Pentru campania acestui eveniment renumit pentru cumpărături, magazinul Notino a pregătit o selecție de produse variate ce include:

· Oferte la parfumuri de marcă și cosmetice de lux

· Produse de machiaj pentru față, ochi, buze, sprâncene

· Articole de îngrijire pentru bărbați, produse de bărbierit

· Produse de igienă dentară, periuțe de dinți electrice, seturi de albire a dinților

· Cosmetice solare, cosmetice bio și organice, produse dermato-cosmetice

· Articole pentru mamă și copil și altele.

Magazinul Notino sugerează cumpărătorilor să pună accent pe produse de înfrumusețare de cea mai bună calitate, care au rețete cu ingrediente unice, naturale, testate și omologate de specialiști în domeniu. Pentru a te convinge de calitatea produselor sale, vezi oferta Notino de Black Friday din 2022 la parfumuri și articole cosmetice de brand. Aceasta are cele mai bune produse de frumusețe organice și naturale într-un singur loc, pentru îngrijirea pielii.

Notino oferă și alte avantaje impresionante:

· Livrare gratuită la comenzile substanțiale

· Folosirea aplicațiai Notino pe smartphone pentru a vedea cele mai exclusive oferte de sezon

· Coduri de reducere pentru clienții fideli și achizițiile lor

· Vouchere cadou senzaționale cumpărate online, ce au valabilitate de 12 luni

· Posibilitatea de a încerca produsele de brand din oferta Try it First

· Obținerea de cadouri personalizate, care constau în parfumuri și cosmetice gravate cu mesaje personale, frumoase.

Așadar, nu ezita să privești fiecare categorie de produse de pe Notino.ro, pentru că de Black Friday poți profita de oferte extraordinare și, eventual, poți găsi cele mai potrivite idei de cadouri pentru Crăciun și Anul Nou, la un preț destul de avantajos.

Nu rata nici ziua oficială de Black Friday 2022 la Notino.ro, care este pe 25 Noiembrie, pentru că atunci promoțiile vor fi excelente și discount-urile foarte mari, iar asta în va garanta posibilitatea de a te bucura și de a economisi și mai mult, decât până acum.