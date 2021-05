(P) Finala Ligii Campionilor 2021: avancronică și cote la pariuri

Stadionul Estadio Dragao din Porto găzduiește Finala Ligii Campionilor, sezonul 2020 – 2021. Meciul este programat sâmbătă seară, de la ora 22:00.

Este prima Finală de Champions League pentru Manchester City și cea de-a treia pentru Chelsea. Rezultă astfel o finală 100% britanică, la fel ca în urmă cu 2 ani, când Liverpool ridica trofeul după meciul cu Tottenham.

Cote pariuri Manchester City

Manchester City a câștigat trofeul de campioană în Premier League, fiind mare parte din timp în poziția de lider în clasament în acest sezon. Echipa este de neoprit, iar 2021 ar putea fi, în sfârșit, anul fantastic al celor de la City, favoriți la cote pariuri în Finala UCL.

Astfel, pariurile plasate la Unibet au cotă 1.48 pentru scenariul în care formația din Manchester ridică trofeul Ligii Campionilor pentru prima oară în istorie și cotă 1.95 pentru victorie la finalul celor 90 de minute de timp regulamentar. Pentru super cote, se pot selecta variantele în care Manchester City se impune în Extra Time (cotă 9.50) sau la penalty-uri (cotă 11.00). Interesantă este și opțiunea de victorie City fără gol primit (cotă 2.90).

Cote pariuri Chelsea

Deși termină actualul sezon din campionatul Angliei la o distanță semnificativă de liderul Manchester City, Chelsea are șanse reale de a provoca surpriza în Finala UCL 2021. Pe de o parte, are mai multă experiență în astfel de meciuri decisive (a 3-a finală de UCL). În plus, a eliminat-o pe Manchester City din semifinalele FA Cup pe 17 aprilie și s-a impus cu 2-1 în Premier League pe 8 mai (este adevărat, într-un meci fără miză reală pentru “cetățeni”).

La pariuri online Unibet pentru Finala UCL 2021, Chelsea are cotă 2.65 pentru cucerirea trofeului, cotă 4.25 pentru a se impune în timpul de 90 de minute și cotă 16.00 pentru câștig în Extra Time. Pentru meci câștigat la penalty-uri, avem cotă 12.00 în dreptul celor de la Chelsea. De asemenea, se poate plasa o miză pe victorie a londonezilor fără gol primit – cotă 6.75.

Peste 1.5 Goluri & Peste 7.5 cornere - cota 2.02 în secțiunea Pariuri Combo Unibet

Cei ce preferă să nu riște prin indicarea unei echipe câștigătoare în Finala UCL pot merge pe alte opțiuni interesante, de exemplu pe această combinație posibilă în secțiunea Pariuri Combo de la Unibet: cel puțin 2 goluri în meci și cel puțin 8 cornere.

În ultimele 3 meciuri directe, condiția cu peste 7.5 lovituri de colț a fost îndeplinită de fiecare dată. Statisticile ne indică și faptul că s-au marcat peste 2.5 goluri în 4 dintre ultimele 5 jocuri dintre Manchester City și Chelsea. Istoria se poate repeta, șansele de reușită ale unui astfel de pariu combinat par foarte mari, iar cota de la Unibet înseamnă aproximativ dublarea mizei pentru pariori.

Ambele Marchează & Peste 3.5 cartonașe - cota 2.85 cu funcția Creare Pariu

Este foarte probabil să vedem goluri la ambele porți în timpul regulamentar de joc, dacă ne uităm ce nume impresionante sunt în loturile ambelor formații la capitolul Ofensivă. Chiar dacă ambele echipe se vor concentra pe un joc așezat, atent, nu vor lipsi sclipirile de geniu în atac.

Ne putem aștepta și la cel puțin 4 cartonașe acordate de arbitrul Antonio Miguel Mateu Lahoz, care are un istoric clar în acest sens: medie de aproape 5 cartonașe / meci în partidele arbitrate în acest sezon în Liga Campionilor și în La Liga. Cu funcția de Creare Pariu, se poate obține cotă 2.85 pentru combinația Ambele Marchează & Peste 3.5 cartonașe la casa de pariuri online Unibet. Oferta este valabilă de vineri, 28 Mai, ora 01:01, ora României, până la ora începerii meciului.

