(P) Descopera beneficiile amenajarii locuintei tale cu un semineu decorativ de calitate premium

Senzatia unui semineu pe lemne care te asteapta acasa, dupa o zi epuizanta petrecuta la birou este unica.

Si pentru ca nu toata lumea isi permite instalarea unei astfel de solutii alternative de incalzire si decor, fie din motive financiare, fie din motive care nu permit montajul in zonele rezidentiale, ale dispozitivelor alimentate cu combustibil fosil si evacuare de fum, profesionistii sibieni de la PEFOC, ne propun o solutie care sa rezolve aceste probleme. Astfel, chiar si daca locuiesti la bloc, vei putea experimenta alaturi de familie sau persoana iubita, momente magice la costuri minime si foarte putin efort din partea utilizatorului.

Universul semineelor decorative se imparte pe mai multe categorii, astfel: semineul electric, dispozitiv conectat la reteaua electrica asemenea unui obiect casnic normal; biosemineul, ce functioneaza cu un tip special de combustibil numit bioetanol si semineul pe gaz mobil, ce poate fi folosit atat la interior, cat si la exterior, in gradina, acasa sau pe terasa unui restaurant.

Semineele bio, functioneaza pe baza de bioetanol, nu au nevoie de prezenta unui cos de fum ca la un semineu clasic si nici nu emana miros, arzand cu flacara curata. Acestea vin in mai multe forme si modele, putand fi integrate sau atasate direct pe perete. Biosemineele pot fi fixe sau mobile: cele fixe putand fi montate in orice incapere a casei, pornind de la living si pana la birou sau biblioteca, in timp ce variantele mobile pot fi asezate in orice colt al locuintei, in functie de dimensiuni si spatiul disponibil, incepand de la birou si pana la terasa din gradina. Semineele bio nu au nevoie de sticla termorezistenta, deoarece aceasta, impiedica procesul arderii daca este inchisa ermetic.

Un semineu decorativ electric este o piesa de mobilier in sine, confectionata din lemn masiv care se bucura de inovatia tehnologiilor de tip LED 3D, facand posibila reproducerea fidela a unui foc care arde intr-un focar traditional cu lemne. Desi nu au capacitatea de incalzire comparabile cu ale unei solutii traditionale, totusi iti permit sa incalzesti o camera mica spre medie de pana la 37 mp, gratie aerotermei speciale cu care sunt dotate. La solicitarea clientului, profesionistii de la PEFOC va pot oferi modele dotate si cu dispozitive ce reproduc perfect sunetul relaxant al lemnelor care ard pe foc, toate acestea pentru o experienta extrasenzoriala si clipe memorabile alaturi de persoana iubita sau familie.

Un semineu electric se deosebeste de un biosemineu, in primul rand prin faptul ca temperatura din camera poate fi controlata. Dotat cu timer si termostat, incalzirea camerei va putea fi tinuta sub control, in functie de preferintele fiecarui client in parte. In plus, pentru a fi usor de utilizat, acesta beneficiaza si de o telecomanda pentru pornire / oprire si reglajul luminozitatii, al culorilor, combinatiilor de flacari sau al sunetului ambiental.

Evident, un alt aspect important se refera la siguranta familiilor cu copii mici, situatie in care un biosemineu ce functioneaza cu flacara aprinsa, reprezinta un risc seminificativ, asta spre deosebire de varianta unui semineu electric la care auto-aprinderea accidentala este exclusa din start. Totusi, dezavantajul unui semineu electric este redat tocmai de dependenta acestuia la sursa de energie electrica din casa, neexistand varianta comutarii “pe lemne”, in cazul unei pene de curent.

Prin intermediul unui semineu electric, te bucuri de o flacara generata virtual, cu incalzire limitata desi, aeroterma din dotare poate incalzi la nevoie, un spatiu mai mult decat suficient intr-un apartament. In ambele situatii insa, designul si versatilitatea sunt aspecte care fac diferenta, atat varianta electrica, cat si biosemineul putand fi amplasate practic oriunde – la casa sau apartament, intr-o sala de conferinte sau pe terasa unui restaurant cochet.

Asadar, daca te-am convins de beneficiile amenajarii locuintei tale cu un semineu electric de calitate premium, gratie celor aproape 20 de ani de experienta in universul solutiilor de incalzire alternativa, profesionistii de la PEFOC devin alegerea perfecta. De la cele mai bune sobe pe lemne si pana la traditionalele focare pe lemne, gaz sau peleti, acestia te vor ajuta cu montaj profesional, sfaturi si informatii utile astfel incat, tu sa faci cea mai buna alegere pentru tine, familia si confortul absolut al locuintei tale.