(P) Cele mai mari cote la Mozzart Bet

RENNES-NICE

Vreo sapte-opt formatii din campionatul Frantei, printre care si Rennes, lupta pentru pozitia a cincea ce asigura participarea in Liga Europei. Nice e la doar sase puncte de zona retrogradarii si va trebui sa aiba grija, dar formatia gazda e mai motivata in contextul in care n-a mai castigat de cinci etape. Avand in vedere ca oaspetii au sapte jucatori accidentati, incercati cea mai mare cota de pe piata propusa de Mozzart Bet pe victoria lui Rennes, 2,00.

WERDER BREMEN-EINTRACHT FRANKFURT

Frankfurt traverseaza o perioada excelenta, nemaipierzand in campionat din 11 decembrie. Mai mult decat atat, Eintracht a reusit s-o rapuna in etapa trecuta si pe Bayern (2:1), asa ca merge plina de incredere la Bremen. Din acest motiv Mozzart Bet va ofera cea mai mare cota de pe piata 1,95, pe victoria ros-negrilor.

BESIKTAS-DENIZLISPOR

In afara infrangerii cu Trabzonspor din 31 ianuarie (1:2), Besiktas a inregistrat rezultate bune in 2021, ceea ce nu s-ar putea spune despre Denizlispor, care in ultimele zece etape a castigat doar doua meciuri. Alb-negrii sunt la trei puncte de liderul Galatasaray si au un meci mai putin, asa ca Mozzart bet va propune cea mai buna cota de pe piata pe victoria lor, 1,38, chiar daca joaca fara Montero si Tosun.