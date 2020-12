(P) 7 tipuri de scaune pentru casa ta

O casa moderna este pregatita pentru seri linistite in familie, dar si pentru petreceri si pentru meciurile importante ale echipei preferate. Cand vii seara acasa, dupa o zi lunga, vrei sa te asezi pe canapea sau in fotoliu si sa te relaxezi.

Scaunele au rol important in functie de ocazie, dar si de momentul zilei sau chiar al anului. Niciun scaun de terasa nu se va potrivi in bucatarie, asa cum fotoliul pe care stai seara linistit la meci nu va fi inlocuit de un taburet. Iata 7 tipuri de scaune pe care trebuie sa le ai in casa.

Scaune de dining

Patru, sase sau opt, in functie de cat de numeroasa este familia, scaunele de dining sunt, probabil, primele pe care le cumperi cand te muti intr-o casa noua. Acestea vin intr-o multime de forme si de culori si gasesti pentru toate gusturile si bugetele. Cel mai adesea, sunt din lemn, tapitate, dar modelele sunt atat de variate incat scaunele de dining vor schimba, cu totul, incaparea in care le-ai amplasat. Unele modele sunt chiar din plastic transparent ca sa confere impresia de mai mult spatiu.

Scaune pliabile

Pentru petreceri sau pentru reuniunile mai importante, nu are rost sa cumperi scaune de dining in plus, ci te ajuta cele pliabile. Usor de montat si de depozitat, vor fi grozave cand iti inviti prietenii in vizita sau cand apare un musafir de care nu stiai.

Scaune pentru terasa

Din lemn sau fier forjat, scaunele pentru terasa sunt facute sa reziste temperaturilor schimbatoare si vremii capricioase, astfel ca, daca le uiti in ploaie, nu trebuie sa te temi ca se vor strica rapid. Totusi, ele nu trebuie neglijate total, pentru ca durata de folosire la va fi, astfel, mult scurtata. In functie de cat de mare este terasa, gradina, sau chiar balconul, va trebui sa te gandesti la marimea lor. Oricat de frumoase ar fi unele mari, vor arata caraghios intr-un balcon mic.

Scaune pentru birou

Pentru zilele in care trebuie sa lucrezi de acasa sau pentru weekendurile in care trebuie sa stai la biroul amenajat pe balcon sau intr-un colt al livingului, va trebui sa iti achizitionezi un scaun special. Cand il alegi, ai grija sa iti sustina spatele, deci sa fie ergonomic, sa fie din materiale rezistente si sa se incadreze in decor.

Fotolii pentru living

Perfecte pentru serile cu meciuri sau cu filme de neratat, fotoliile pentru living sunt scaune facute sa fie confortabile. Sunt sute de modele de fotolii clasice sau fotolii moderne din care poti alege. Poate chiar ai unul dintre modelele clasice acasa, fara sa stii, sau o varianta reinterpretata a acestora.

Taburete și otomane

Mai degraba ca niste scaune cu rol ajutator, taburetele si otomanele sunt cele pe care sa te bazezi cand vin cativa musafiri in plus si trebuie sa le faci loc in living.

Scaun de bar

Daca ai amenajat un bar, ce scaune se potrivesc mai bine? Cele de bar! Cu picioare lungi si, de obicei, fara spatar, ele sunt elegante si pot fi coltul de relaxare din casa alaturi de un pahar de bere sau de vin.