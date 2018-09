Umilinta de la Craiova i-a fost fatala! Un jucator care si-a prelungit contractul cu Dinamo in aceasta vara va disparea curand de la echipa

Dinamo vrea sa scape de grecul Giorgios Katsikas, caruia i-a prelungit contractul chiar in aceasta vara!

Invinsi cu 3-0 in Banie, dinamovistii au primit o lovitura grea, in contextul in care sperau sa incerce apropierea de podiumul Ligii I, pe care se pozitioneaza in acest moment FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova.

Dinamo a ajuns la a treia infrangere in sapte meciuri si la al patrulea meci in care incaseaza trei goluri, dupa cele cu FCSB (3-3), Gaz Metan (2-3) si CFR (1-3).

Unul dintre principalii vinovati pentru slabiciunea defensiva a lui Dinamo este grecul Katsikas, cel care a gresit flagrand si la meciul cu Universitatea Craiova, cand i-a permis lui Elvik Koljic sa reia cu capul in plasa portii lui Penedo.

Katsikas este unul dintre jucatorii cu cele mai mari salarii de la Dinamo. El castiga 9.000 euro pe luna, cat toti ceilalti fundasi la un loc.

Cotidianul Gazeta Sporturilor noteaza ca sefii din Stefan cel Mare vor acum sa scape de Katsikas, chiar daca i-au prelungit contractul in vara.

In acest moment, Dinamo cauta un fundas central, pentru a nu ramane descoperita atunci cand se va desparti de Katsikas.