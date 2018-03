Transfer COLOSAL in vara! Isco este gata sa o paraseasca pe Real Madrid! Cu ce club a inceput negocierile

Isco a transmis un mesaj clar dupa ce a marcat 3 goluri in victoria cu 6-1 a Spaniei in fata Argentinei.

Un nou transfer urias poate avea loc in vara. Mijlocasul celor de la Real Madrid, Isco, vrea sa plece din cauza faptului ca nu a devenit o certitudine pentru primul 11 al echipei lui Zinedine Zidane. Conform show-ului spaniol El Chiringuito, cei de la Manchester City au facut primul pas pentru a realiza transferul!

Isco a impresionat in victoria Spaniei cu Argentina si la final a avut un mesaj pentru Zidane: "La Madrid nu am increderea necesara pentru un jucator. Meciurile de la echipa nationala imi dau viata. Aici am parte de increderea antrenorului. Vreau sa arat ca sunt un jucator bun. Lopetegui imi arata incredere avand in vedere minutele pe care mi le ofera. Poate problema este la Madrid. Nu stiu cum sa-i castig increderea lui Zidane" a declarat Isco.

Conform spaniolilor, Isco a discutat deja cu Pep Guardiola despre un posibil transfer, antrenorul catalan oferindu-i asigurari ca ar deveni un jucator cheie pentru liderul din Premier League daca mutarea ar avea loc. Isco ar urma sa primeasca si un salariu dublu la City.