Ribery a dezvaluit unde vrea sa se transfere dupa despartirea de Bayern: "Sa joci acolo e ceva ce ramane pe viata!"

Franck Ribery ar putea reveni in tara natala in aceasta vara.

Franck Ribery, liber de contract dupa despartirea de Bayern Munchen dupa 12 ani petrecuti in Bundesliga, nu exclude o revenire la fosta sa echipa, Olympique Marseille, care l-a numit marti in functia de antrenor pe portughezul Andre Villas-Boas.

"Am petrecut doi ani buni la OM si aceasta a fost o trambulina. Am trait cu adevarat momente bune acolo, iar Marseille reprezinta ceva special! Sa joci acolo este ceva ce ramane pe viata. Totul este posibil, desigur. Sunt liber si vom vedea", a spus Ribery la RMC.

In varsta de 36 ani, Ribery a cucerit 24 de trofee in 12 sezoane petrecute la Bayern Munchen, record pentru un jucator al formatiei gemrane. Ribery a jucat la OM intre 2005 si 2007, perioada in care a marcat 20 de goluri si a oferit 17 pase decisive in toate competitiile.

Cifrele lui Ribery



Franck Ribery a jucat de-a lungul carierei la Boulogne, Ales, Brest, Metz, Galatasaray, Marseille si Bayern Munchen. El a petrecut cate un sezon la Ales, Brest, Metz si Galatasaray, doua sezoane la OM si 12 sezoane la Bayern!

Ribery a strans 81 de selectii la nationala Frantei si a marcat 16 goluri.

Mijlocasul a castigat Cupa Turciei cu Galatasaray, Cupa Intertoto cu OM, 9 titluri ale Germaniei cu Bayern, dar si UEFA Champions League tot cu formatia germana.