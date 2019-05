ULTIMA ORA | Sergio Ramos, oferta de 105.000.000 euro! Anunt bomba facut in Spania: de unde a primit oferta

Presa din Spania a scris in ultimele zile ca Sergio Ramos i-a cerut lui Florentino Perez sa il lase sa plece de la Real Madrid.

Sergio Ramos s-ar putea desparti de Real Madrid dupa 14 ani in care a castigat tot ce se putea castiga cu clubul blanco. Ajuns la 33 de ani, fundasul iberic s-ar fi certat cu sefii de pe Santiago Bernabeu si ar fi ajuns pana in punctul in care si-a cerut transferul!

Potrivit Jugones, emisiune a postului La Sexta, Sergio Ramos a primit o oferta cu adevarat incredibila!

Ramos s-a suparat pe sefii de la Real pentru ca a considerat ca acestia au incercat sa dea vina pe el pentru sezonul slab si pentru eliminarea din UEFA Champions League. La returul cu Ajax, Sergio Ramos a fost suspendat pentru ca a luat intentionat galben. Pe Bernabeu, in timp ce statea la tribuna oficiala, el a fost insotit de o echipa de filmare a Netflix.

Sergio Ramos, oferta de 105.000.000 euro din China



In cadrul emisiunii Jugones, de la postul La Sexta, a fost prezentata o informatie soc. Jurnalistii spanioli au aflat ca Ramos a primit o oferta de 105.000.000 euro din China. Contractul propus de asiatici are o durata de 3 ani.

In prezent, Sergio Ramos are un salariu de 11.700.000 euro pe an la Real Madrid.

Perez: "Sergio mi-a spus ca are o propunere importanta"



De asemenea, jurnalistii spanioli au mai stat de vorba cu Florentino Perez in cadrul emisiunii El Transistor.

"Mi-a spus ca are o propunere foarte importanta pentru fotbalul chinez. Dar nu au putut plati transferul. I-am spus ca este imposibil. Capitanul Real Madrid nu poate pleca gratuit, ar fi un precedent periculos", a spus Perez.

Sergio Ramos a jucat peste 450 de meciuri pentru Real Madrid in 14 ani. El are 163 de selectii si 18 goluri si la nationala Spaniei.