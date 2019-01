Chelsea, gata de un nou transfer URIAS! Un titular de la Barcelona, pe lista lui Sarri: anuntul facut astazi de catalani

Chelsea este gata sa-l transfere pe Ivan Rakitic de la Barcelona. Sport de Catalunya anunta pe prima pagina a editiei tiparite de astazi despre posibilitatea acestei mutari - clubul englez este gata sa demareze negocierile pentru ca Rakitic sa devina din vara jucatorul ei.

Aflat la Barcelona din 2014, Rakitic mai are contract cu Barcelona pana in 2021. El este unul dintre jucatorii pe care Ernesto Valverde se bazeaza de fiecare data ca este disponibil, jucand in 20 din 21 de partide de La Liga in acest sezon si in toate cele 6 meciuri din UEFA Champions League.

Insa in sezonul viitor ar putea fi mai dificil pentru Rakitic sa ramana titular. Motivul? Barcelona l-a transferat deja pe Frenkie de Jong pentru 86 de milioane de euro! Iar cei de la AS au anuntat in urma acestui transfer ca Barca ar putea fi fortata sa vanda doi jucatori pentru a-si echilibra situatia financiara, Rakitic fiind una dintre "victime".

???? [SPORT] | Chelsea After Rakitic

???? The English club is interested in signing him in June if Barça agrees to negotiate his departure

???? The footballer reiterated his desire to continue: "I would like to renew and stay for many years" pic.twitter.com/z6cIr6xYAN