„Regele Zgurii” isi extinde regatul | RAFA NADAL va deschide in Kuweit CEA MAI MARE ACADEMIE DE TENIS din Orientul Mijlociu

Rafael Nadal va ajunge la cea de-a patra academie de tenis lansata, dupa cele din Spania, Mexic si Grecia.

Rafael Nadal isi extinde aria academiilor de tenis pe care le-a deschis in ultimii ani. Tenismenul cu 19 titluri de mare slem va stimula dezvoltarea tenisului in Asia, odata cu lansarea unei Academii Rafa Nadal in Kuweit.

Academia va fi gestionata de fostul tenismen portughez, Nuno Marques si de sora tenismenului nascut in Manacor, Maria Isabel Nadal. Academia va fi data in folosinta incepand cu februarie 2020, cand Rafa Nadal se va deplasa personal in Kuweit.

Rafael Nadal Academy in Kuwait was presented today, with Toni Nadal, former Portuguese Nuno Marques #1 (who will direct it) and sister Maria Isabel in the house. [getty] pic.twitter.com/KqU5wEXc56 — José Morgado (@josemorgado) November 27, 2019

Academia Rafa Nadal din Kuweit va cuprinde 18 terenuri, opt in aer liber, opt acoperite, o arena acoperita cu capacitate de 5.000 de locuri si un teren de tenis deschis, cu 1500 de locuri in tribune. In cadrul complexului se vor mai regasi un hotel de cinci stele, restaurante si diverse magazine.

Rafael Nadal va avea patru academii de tenis incepand cu anul 2020. Principala academie este stabilita la Mallorca, iar celelalte, cunoscute ca „Centre de Tenis Rafa Nadal” se regasesc la Costa Mujeres, in Mexic si Halkdiki, in Grecia.

„Sunt entuziasmat sa deschid aceasta academie in Kuweit. Muncim din greu sa cream programele potrivite pentru copii si membrii nostri, ca sa producem din acest centru o dezvoltare puternica a tenisului din intreaga regiune. Ne vedem curand,” a spus Rafael Nadal.

„Am lucrat intensiv pentru ca toti jucatorii din intreaga lume sa isi antreneze abilitatile tenisistice si sociale in Mallorca, unde incercam sa le transmitem juniorilor importanta harniciei, a sacrificiului si a modestiei pentru ca ei sa poata performa cat de bine posibil si sa dea totul pe teren. Avem de gand sa avem acelasi lucru si aici, in Kuweit cu copiii si adultii care vor veni sa se bucure de aceste facilitati magnifice,” a spus Toni Nadal, unchiul si fostul antrenor al lui Rafa.

Incepand din 2020, Rafa Nadal se va bucura de inca o veste buna: turneul ATP de la Mallorca va intra in seria competitiilor de calibru 250, avand sanse marite de a atrage jucatorii importanti ai circuitului ATP. In acest an, turneul ATP de la Mallorca l-a avut ca principal protagonist pe Andy Murray, care a participat la intrecerea organizata in cadrul complexului Academiei de Tenis Rafa Nadal pentru a-si continua revenirea de forma.