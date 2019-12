SCANDAL MONSTRUOS in Spania intre Rafael Nadal si primarul orasului sau natal | "Ma doare sa-l aud comentand asa despre Academia mea." 

Rafael Nadal se afla in conflict deschis cu primarul orasului natal.

Rafael Nadal a fost acuzat public de primarul orasului Manacor pentru tratamentul preferential de care ar fi beneficiat in procesul constructiei academiei sale de tenis.

Miquel Oliver a transmis ca au fost realizate anumite schimbari legislative pentru ca Academia Rafa Nadal de la Manacor sa poata fi ridicata. Acelasi primar l-a acuzat pe Rafa de faptul ca ar trai "in afara municipalitatii".

Rafa Nadal: "Ma doare sa aud asemenea comentarii."



Academia Rafa Nadal de la Manacor cuprinde 26 de trerenuri de tenis cu suprafete hard si zgura, un centru de fitness, spa si chiar un teren de mini-fotbal.

In virtutea celor intamplate, Rafael Nadal a publicat o scrisoare deschisa, contrazicandu-si primarul si afirmand ca academia a platit taxele aferente constructiei.

"Sincer, sa citesc si sa aud asemenea comentarii e ofensator si dureros pentru mine. Poate ca sunt oameni carora nu le place ca am raspandit numele Manacorului in toata lumea, dar cred ca nu exista vreun dubiu ca nu ne facem treaba in cea mai buna maniera cu putinta. Ma simt privilegiat de faptul ca majoritatea parlamentara a considerat potrivit ca acest proiect strategic sa se desfasoare cat timp eu sunt inca in activitate, pentru a majora impactul sau," a scris Rafael Nadal in scrisoarea publica adresata primarului Manacorului.

"Ma indoiesc tare mult ca Rafa a scris acea scrisoare. Vorbesc toata ziua despre Manacor, dar stiu personal ca nu toata lumea care lucreaza la Academie e multumita" a fost replica primarului Miquel Oliver, oferita in cadrul unei emisiuni de radio intitulate El Larguero.

Intre timp, Rafael Nadal a anuntat deschiderea celei mai mari academii de tenis din Orientul Mijlociu, Academia Rafa Nadal deschizandu-si un nou punct in Kuweit.

Rafael Nadal a castigat in acest an titlurile 18 si 19 de Grand Slam ale carierei, impunandu-se la Roland Garros si US Open. Nadal a incheiat sezonul pe primul loc in clasamentul ATP, performanta pe care o bifeaza pentru a cincea oara in cariera.