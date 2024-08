Întreaga suflare a tenisului știa că Novak Djokovic mai are nevoie de o medalie olimpică de aur pentru a se considera „tenismenul desăvârșit”.

După înfrângerea suferită în finala Wimbledon 2024, în minimum de seturi, Djokovic nu era favorit în fața lui Alcaraz, omul „dublei Paris - Londra” din acest an.

Novak Djokovic:

“This supersedes everything I imagined and hoped I could experience and feel. The fact I won the Bronze in the first Olympics & ever since failed to win a medal… this is probably the biggest sporting success I’ve had in my career.” ????

