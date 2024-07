Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au început turneul olimpic de tenis de la Paris 2024 cu victorii convingătoare.

Carlos Alcaraz, în vârstă de 21 de ani și cap de serie numărul doi, a avut un start excelent la prima sa Olimpiadă. Spaniolul s-a impus rapid în fața libanezului Hady Habib, scor 6-3, 6-1. Habib, care a intrat pe tablou ca rezervă, nu a reușit să facă față ritmului impus de tânărul campion

Carlos Alcaraz' incredible around the net shot ???? pic.twitter.com/NQ401jGaUF

Novak Djokovic, cap de serie numărul unu și în vârstă de 37 de ani, a început cu o victorie impresionantă la simplu masculin. Sârbul, aflat la a cincea participare olimpică, l-a învins fără drept de apel pe australianul Matthew Ebden, scor 6-0, 6-1. Djokovic, care încă caută titlul olimpic ce i-a scăpat până acum, și-a arătat forma dominantă, chiar și împotriva unui adversar care a intrat pe tablou ca rezervă de ultim moment.

Matt Ebden’s reaction to finally getting a game against Novak Djokovic at the Olympics ???????????????? pic.twitter.com/N3Z7Je8Zh8