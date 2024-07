Euforie cu Nadal și Alcaraz la Paris! Au ajuns în Satul Olimpic și au declanșat fiesta 

Tenismenii spanioli Rafael Nadal şi Carlos Alcaraz au sosit luni după-amiază la Paris, în vederea participări la Jocurile Olimpice (26 august - 11 septembrie), iar prezenţa lor în Satul Olimpic nu a trecut neobservată, subliniază mass-media franceză.

Nadal, care are în palmares 22 de titluri de Mare Şlem, şi Alcaraz, noua stea a sportului alb, au fost asaltaţi ceilalţi sportivi prezenţi în Satul Olimpic care şi-au dorit să se fotografieze alături de cele două mari vedete ale tenisului mondial, postând apoi imaginile pe reţelele de socializare.

Alcaraz şi Nadal vor concura în proba de simplu masculin a turneului olimpic de la Paris, la care vor face pereche în proba de dublu.

How it started ➡️How it's going

D'un enfant rencontrant son idole à superstars du sport et partenaires en double aux Jeux Olympiques.

au village