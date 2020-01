S-A STABILIT PRIMA FINALISTA la Australian Open | Cu cine va juca Simona Halep in ultimul act daca o bate pe Garbine Muguruza 

Sofia Kenin este prima finalista a Openului Australian, editia 2020. Americanca a eliminat in penultimul act liderul WTA si favorita gazdelor, Ashleigh Barty, scor 7-6, 7-5 dupa un meci care a durat o ora si 45 de minute.

Va fi prima finala de Slam pentru jucatoarea de 21 de ani din Statele Unite ale Americii, care a demonstrat o rezilienta incredibila in ambele seturi, reusind sa salveze cate doua mingi de set procurate de Barty in ambele manse.

Sofia Kenin asteapta acum sa afle numele oponentei pe care o va infrunta in ultimul act de la Melbourne, programat sambata, 1 februarie pentru ora 10:30, ora Romaniei.

Barty ramane cu cel mai bun rezultat al carierei la aceasta editie de Australian Open, dar va incepe o perioada complicata in care va trebui sa isi apere o sumedenie de puncte, printre care cele 2000 castigate la Roland Garros in 2019.

