Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) este unul dintre cele mai bune exemple ale longevității, în circuitul WTA.

La 14 ani distanță de la sfertul de finală jucat în turneul de la Roland Garros, Cîrstea s-a calificat în premieră în faza optimilor Openului American.

SORANA WITH THE UPSET OVER THE WORLD #4! This match was a thriller! Both players gave it their all and went back and forth. Sorana played some of the best tennis I have ever seen from her. She was able to serve and get the breaks she need. And she is awarded with a spot in R4 at… pic.twitter.com/3yVQCPcKmi