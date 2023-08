Simona Halep s-a lovit de o nouă amânare. Decizia pe care o așteaptă de la sfârșitul lunii iunie a ratat un nou termen limită, din motive care nu au fost specificate.

Agenția Internațională a Integrității în Tenis a amânat în repetate rânduri audierea Simonei Halep. Chiar și după ce aceasta a avut loc, în zilele de 28-29 iunie, primul verdict - care trebuia să apară la trei săptămâni distanță - continuă să întârzie, la mai bine de două luni după momentul audierii.

Simona Halep: „E dificil să explic costul emoțional pe care mi l-au adus și continuă să mi-l aducă aceste amânări.”

Reacționând la această ultimă amânare, Simona Halep și-a descris situația cu greutate, admițând că acceptă cu greu această incertitudine.

„Astăzi am aflat că decizia așteptată în această săptămână a fost amânată din nou. E teribil de dezamăgitor, pentru că, după cum am spus, tot ceea ce cer este să fiu judecată.

E dificil să explic costul emoțional pe care mi l-au adus și continuă să mi-l aducă aceste amânări,” a scris Simona Halep, într-un mesaj postat pe Instagram.

Simona Halep: „Eu am oferit tenisului viața mea. L-am respectat 100%.”

„Eu am oferit tenisului viața mea. Am respectat tenisul 100% prin tot ce am făcut: prin felul cum am trăit, prin felul cum am muncit pe teren, cum am jucat toate meciurile și disciplina pe care am avut-o ani de zile.

Mă bucur să văd că oamenii apreciază acest lucru și au rămas cu această părere despre mine, indiferent de ce s-a întâmplat în ultimul an și sunt mândră că am putut să am o carieră atât de frumoasă, de plină de rezultate și atât de curată.

Indiferent de ceea ce se întâmplă acum, eu sunt liniștită, pentru că sunt nevinovată și știu că nu am luat absolut nimic intenționat,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat Eurosport.

