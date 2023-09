Sorana Cîrstea a luptat extraordinar pentru a o elimina pe Elena Rybakina, în a treia rundă competițională a turneului de la US Open. Cîrstea a triumfat după 2 ore și 48 de minute de joc, scor 6-3, 6-7 (6), 6-4.

Sfertfinalistă la Indian Wells și semifinalistă la Miami în primăvara acestui an, Cîrstea s-a întors în SUA cu poftă de joc, dovadă stând cele trei succese legate pe tabloul principal de la Flushing Meadows.

Sorana Cirstea after beating Elena Rybakina at US Open:

“First of all, I’ve been playing for quite a few years. This was the best crowd I’ve ever played in front of. So thank you.”

