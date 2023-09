Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) a pătruns pentru prima oară în carieră în faza optimilor de finală ale Openului American.

Sportiva din Târgoviște a reușit una dintre marile surprize ale turului trei, eliminând-o pe finalista Australian Open și fosta câștigătoare a întrecerii de la Wimbledon, Elena Rybakina (24 de ani, 4 WTA).

DID YOU KNOW❓

With her victory over #4-ranked Elena Rybakina tonight, ???????? @sorana_cirstea has now won 4 of her last 6 matches against Top 5 players. ????

Cirstea is now through to the second week of the #USOpen for the first time in her career. ????