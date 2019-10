Victor Hanescu, probleme grave de sanatate! Fostul antrenor al tenismenului face dezvaluiri neasteptate

Dezvaluiri socante despre fostul tenismen roman, Victor Hanescu.

Bucuresteanul a suferit de probleme semnificativa la inima in timpul carierei, informeaza fostul sau antrenor, Firicel Tomai.

Firicel Tomai: "Hanescu avea probleme la inima! Am gasit aritmii foarte serioase, mii de aritmii pe zi"

"Antrenorii si jucatorii care sunt in circuit il apreciaza pe Victor pentru ca stiu cat de greu este sa ajungi in top 20 ATP. A dat o mana de ajutor echipei de Cupa Davis, a tinut echipa Romaniei in grupa mondiala pentru cativa ani, dar ceva adevar exista… Eu cat am lucrat cu Victor, nu imi placea sa vorbesc despre viitor", a spus Firicel Tomai.

"Hanescu nu era un tip care sa faca foarte bine fata la eforturi sustinute"

"Incepand tarziu pregatirea, era mai fragil fizic. Era longilin, nu era un tip care sa faca foarte bine fata la eforturi sustinute si la pregatire. In plus, el avea cateva probleme cu inima, am gasit niste aritmii foarte serioase, mii de aritmii pe zi. Acele probleme il faceau sa oboseasca mai repede si sa aiba un disconfort. Pe teren nu arata un jucator foarte solid ca sa alerge 5 ore", a spus Tomai.

Victor Hanescu, demonstrandu-le criticilor ca nu au avut dreptate. A urcat pana pe locul 26 ATP in data de 6 iulie 2009

"Atunci nu se credea posibil ca un roman sa intre in top 100. Apoi spuneau ca nu va intra in primii 50, in primii 30. Au fost niste valuri care i-au facut pe toti sa taca si apoi sigur ca in momentul in care a ajuns acolo, contestatarii doreau sa il detracteze si sa spuna ca nu mai poate urca. Dar e adevarat ca Victor a avut o limita. Domnul Tiriac a fost singurul care a avut dreptate. Dansul spunea ca este un jucator care va sta in jurul locului 30. Daca ai un ochi bun, poti sa iti faci o parere in jurul carui loc sta un anumit jucator in cariera", a conchis Firicel Tomai pentru Fanatik.

Victor Hanescu si-a intemeiat dupa finalul carierei sale de tenismen o Academie de Tenis care ii poarta numele.

Preturile pentru antrenamente oferite in cadrul Academiei variaza intre 40 de euro pentru 4 sedinte si 80 de euro pentru 12 sedinte.