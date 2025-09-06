FOTO US Open, singurul turneu de mare șlem unde un arbitru a murit: Stefan Edberg nu uită momentul

Se fac 42 de ani de la moartea dubioasă care a cutremurat Openul American. 

În 10 septembrie 1983, când Stefan Edberg și Simon Youl se duelau în finala probei individuale masculine de juniori, de la US Open, un arbitru de linie avea să își afle sfârșitul vieții.

Dick Wertheim a fost un arbitru de linie american care a decedat la 60 de ani în urma unei întâmplări care a cutremurat tenisul mondial.

Serva lui Stefan Edberg care a condus la moartea unui arbitru de linie

Stefan Edberg a fost jucătorul ghinionist. O minge servită de jucătorul suedez l-a lovit pe tușier în zona inghinală.  

Așezat, arbitrul de linie, Dick Wertheim a căzut de pe scaun, în urma loviturii primite în testicule și a căzut la pământ, lovind cu capul suprafața dură de joc. 

Transportat de urgență la spital, Dick Wertheim și-a pierdut viața cinci zile mai târziu.

Surprinzător, în ciuda șocului de moment, Stefan Edberg și Simon Youl au dus la capăt finala turneului de juniori, încheiată cu victoria suedezului, scor 6-2, 6-4.  

Familia a primit compensații de 13 ori mai mici decât cele cerute

Familia a dat în judecată Federația Americană de Tenis, cerând despăgubiri de $2,25 milioane, însă a primit compensații în valoare de numai $165,000, deoarece avocații Federației Americane de Tenis au reușit să demonstreze că lovitura primită nu a fost singura cauză care a condus la decesul prematur.

Dick Wertheim avea un istoric de boli cardiovasculare, acesta suferind, la patruzeci de ani, un infarct.

Consecință a întâmplării tragice, Federația Internațională de Tenis a dispus ca arbitrii de linie să nu mai poată să stea așezați la meciuri, considerând că poziția îi vulnerabilizează suplimentar în cazul unor situații neașteptate.

foto: Reddit

Ce a făcut Stefan Edberg ulterior, în cariera de tenismen profesionist

Stefan Edberg a reușit să își încheie cariera cu 41 de trofee cucerite în proba individuală, dintre care 6, în turneele de mare șlem.

A câștigat de câte două ori Australian Open, Wimbledon și US Open, depășind în finale adversari ca Pete Sampras, Boris Becker, Mats Wilander, Jim Courier sau Pat Cash. 

