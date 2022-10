Un apropiat al Simonei Halep îi dezvăluie starea de moment: „Oricât de dărâmată, Simona e hotărâtă să lupte până la capăt”

Agent de PR din echipa Simonei Halep, Cosmin Hodor a dezvăluit că Simona Halep a fost dărâmată din punct de vedere emoțional de primirea veștii suspendării din circuitele WTA și ITF, în urma rezultatului pozitiv al testului anti-doping efectuat la US Open 2022.

Cosmin Hodor a dezvăluit într-o intervenție televizată că jucătoarea din România este hotărâtă să lupte până la capăt pentru a-și demonstra nevinovăția, dar și faptul că i-a transmis acesteia să își mențină luciditatea și demnitatea în aceste clipe complicate, indiferent de greutățile întâmpinate.

Cosmin Hodor: „Simona Halep era ultima persoană care ar fi meritat așa ceva!”

„În dimineața aia am vorbit cu Simona, pentru că aveam ceva de făcut și m-a rugat să aștept, că o să vorbim mai târziu. Între timp, am aflat ce se întâmplă și am fost șocat. Nu merită ce se întâmplă în jurul ei în momentul ăsta.

Era ultima persoană care ar fi meritat așa ceva! O cunosc foarte bine și știu cât de corectă e în tot ce privește orice regulament și orice lege. Ea nu forțează nici un verde spre galben la semafor! Îmi spunea că merg prea tare când mergeam cu 60 de kilometri la oră, dacă era limita 50.

„I-am spus la telefon că e important să accepte cu demnitate tot ce se întâmplă acum.”

A ajuns unde a ajuns prin prisma disciplinei. Dar asta e viața, faci sacrificii enorme pentru o carieră și câteva fracțiuni de secundă pot schimba totul. E dureros tot ce se întâmplă și cred că toți oamenii sunt lângă ea, știu cât a muncit ca să ajungă o mare jucătoare.

Am vorbit chiar și aseară cu ea, e hotărâtă să lupte până la capăt. Oricât de dărâmată e după vestea asta, va lupta până la capăt. I-am spus la telefon că e important să accepte cu demnitate tot ce se întâmplă acum, să-și păstreze luciditatea și să ducă lupta până la capăt.

Își poate dovedi nevinovăția, asta e cel mai important acum. În momentul ăsta, nu e vorba doar de cariera ei, ci de viitorul ei. Depinde foarte mult de ce se întâmplă acum. E greu acum să-ți planifici ceva, nu știi când va fi luată o decizie,” a spus Cosmin Hodor pentru Digi Sport.

