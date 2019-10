Bianca Andreescu, un monument de incredere! E MULTUMITA de jocul ei si vrea sa-si ia revansa in fata Simonei Halep: "Poate o sa mai joc impotriva ei aici!"

Bianca Andreescu a pierdut primul meci din grupele Turneului Campioanelor.

Simona Halep s-a impus in trei seturi, scor 3-6 7-6 6-3, in primul meci direct cu Bianca Andreescu din cariera.

Chiar daca jucatoarea din Canada era data favorita in aceasta intalnire, Halep a rezistat si si-a impus jocul, iar experienta si-a spus cuvantul.

Dupa meci, Bianca Andreescu a declarat ca s-a simtit bine pe teren si considera ca a facut un joc perfect. Canadianca de origine romana a spus ca si-ar dori sa o mai intalneasca pe Halep in aceasta competitie pentru a-si lua revansa.

"Cred ca am executat bine tactica. Am avut un serviciu bun, de asemenea si returul mi-a functionat. Nu m-am simtit deloc intimidata dupa ce-am intrat pe teren.

Am urmarit-o mult in trecut si a fost distractiv s-o intalnesc. Poate o sa mai joc impotriva ei aici, ca sa-mi iau revansa. A fost un meci bun, in care ea a luptat mult. Sunt dezamagita ca n-am profitat de sansele mele in setul doi", a declarat Bianca Andreescu la conferinta de presa.

Pentru Bianca Andreescu urmeaza meciul cu Karolina Plsikova, in timp ce Simona Halep o va intalni pe Elina Svitolina. Partidele sunt programate miercuri.