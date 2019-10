TURNEUL DE LA BEIJING | "O, aoleo, da! Am si uitat de Turneul Campioanelor!" Reactie amuzanta a Biancai Andreescu dupa infrangerea cu Osaka

Bianca Andreescu a fost eliminata de Naomi Osaka in sferturile turneului de la Beijing.

Bianca Andreescu a uitat ca va participa la Turneul Campioanelor in acest an.

Informatia a reiesit dintr-un dialog purtat de campioana de la US Open cu un jurnalist chinez in cadrul conferintei de presa de dupa infrangerea suferita de Bianca in fata japonezei Naomi Osaka. Andreescu a pierdut sfertul de finala de la Beijing, scor 7-5, 3-6, 4-6.

Bianca Andreescu: "Oh, da, am uitat de Turneul Campioanelor! Cum de am uitat asa ceva?"

Jurnalistul chinez a intrebat-o pe Bianca Andreescu daca mama sa este prezenta la Beijing. Iata intregul dialog purtat de cei doi:

Jurnalist: O iubesc atat de mult pe mama ta!

Bianca Andreescu: Pe mama mea?

Jurnalist: Da!

Bianca Andreescu: Si eu o iubesc, de asemenea!

Jurnalist: Are niste expresii faciale atat de tari! Este aici, la Beijing?

Bianca Andreescu: Nu, nu este. Oameni buni, nu veti avea parte de experienta asta in aceasta saptamana, imi pare rau. Va veni in Australia. Are niste lucruri de facut acasa.

Jurnalist: Nu va fi nici la Turneul Campioanelor?

Bianca Andreescu: Oh, da, am uitat! Cum de am uitat asa ceva? Da, va veni acolo.

Bianca Andreescu este una dintre cele cinci jucatoare care s-au calificat deja la Turneul Campioanelor. Acesta va avea loc in China, la Shenzhen in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie. Simona Halep este si ea deja calificata la competitia finala a anului in tenisul feminin.