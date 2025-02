Simona Halep a jucat în direct și în exclusivitate la PRO Arena și pe VOYO ultimul meci al carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

În runda inaugurală a Openului Transilvaniei, dubla campioană de Grand Slam din țara noastră a fost învinsă de Lucia Bronzetti, scor 6-1 6-1, jucătoare care avea să reușească, ulterior, calificarea în finala competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Vorbind despre modul în care vede viața după tenis, Halep a vorbit despre frica de necunoscut, trăită de sportivi, după retragere.

Simona Halep, după retragere: „Nu mi-e teamă, adică am senzația că o să mă descurc.”



„Chiar am mai vorbit și cu fetele, și se pare că toată lumea se confruntă cu frica asta de ce-o să se întâmple. Nu mi-e teamă, adică am senzația că o să mă descurc.

Am o familie deosebită, am mai investit în niște lucruri în România, sunt o persoană deschisă, dar nu simt nevoia să am ceva acum de făcut.



Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu,” a declarat Simona Halep, după ce a jucat ultimul meci al carierei, la Transylvania Open 2025.