Se vede că Serenei i s-a făcut dor de tenis. A apărut din nou pe teren. Joacă doar dublu, o face fără probleme,” a punctat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„M-a surprins și nu prea. Jucătorii, jucătoarele simt lipsa competiției. De-aia am spus că e bine să te retragi atunci când simți că e ceea ce ai tu nevoie.

Referindu-se la revenirea Serenei Williams în contextul în care a explicat că a sfătuit-o pe Sorana Cîrstea să se retragă din tenis doar atunci când nu mai simte bucuria de a concura, Marius Comănescu a spus următoarele, în emisiunea Poveștile Sport.ro:

Jucătoarea din Michigan a jucat un meci în proba de dublu a turneului WTA 500 de la Queen's, reușind să revină cu victorie în tenisul profesionist. Echipa Serena Williams - Victoria Mboko a abandonat turneul, dar nu din cauza americancei, ci tânăra sportivă canadiană a acuzat o accidentare care o va face să rateze inclusiv turneul de la Wimbledon.

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro , fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu , a explicat de ce înțelege revenirea Serenei Williams în tenisul profesionist, după o pauză de aproape patru sezoane întregi.

Sorana Cîrstea i-a cerut antrenorului Marius Comănescu un sfat în legătură cu ideea retragerii din tenis

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marius Comănescu a dezvăluit că a fost întrebat de Sorana Cîrstea în legătură cu validitatea ideii retragerii din tenis, în 2026.

Comănescu i-a transmis fostei sale jucătoare că ar fi păcat să se retragă atât timp cât Cîrstea este mulțumită de activitatea pe care o conduce în tenisul profesionist.

„Asta doar ea trebuie să decidă. Am avut discuții pe tema asta. Sfatul meu cerut, sfatul pe care i l-am dat a fost să facă acest pas doar dacă simte că trebuie să se retragă, că nu se mai simte la fel de bine pe teren.

Eu așa i-aș spune oricărui sportiv, nu numai ei. Atât timp cât te simți bine făcând ceea ce faci și ieși de acolo mulțumit, e păcat să te oprești,” a afirmat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În același timp însă Comănescu a semnalat că această chestiune poate fi mai complexă decât se arată din exterior. Fostul antrenor al numărului 18 mondial este încrezător că Sorana Cîrstea va lua decizia corectă, deoarece este o persoană rațională și nu se va hotărî în grabă.

„Dar numai ea poate să știe ce înseamnă asta. Noi vedem doar la suprafață. Noi nu vedem cât o doare un genunchi, un cot, un umăr și cât de ușor treci peste asta; cât de dispus mai ești, la un moment dat, să treci prin toate acestea.

E greu de apreciat din exterior. Cel mai bine simte cel care e în cauză, dar sfatul general acesta ar fi: nu te lăsa dacă te simți bine pe teren și după ce ieși de pe teren.

Dar este doar decizia ei. Trebuie să o ia liniștită, singurică, judecată la rece. Sorana e rațională, stă și se gândește. Sunt convins că o să ia o decizie bună, nu o să fie pripită,” a precizat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.