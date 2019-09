"Sunt dezamagita!" Simona Halep are probleme medicale si s-a retras de la urmatorul turneu! Cand va mai concura

Simona Halep nu va participa la turneul WTA Premier de la Zhengzhou din cauza unor dureri puternice la glezna. Este aceeasi problema pe care romanca a acuzat-o la turneul de la Cincinnati.

Problema de sanatate a Simonei a fost si motivul retragerii sale din proba de dublu mixt de la US Open, unde era programata sa joace alaturi de Horia Tecau.

Simona Halep: „Medicii m-au sfatuit sa nu joc saptamana viitoare.”

„Sunt dezamagita din cauza faptului ca trebuie sa ma retrag de la turneul Zhengzhou. Abia asteptam sa joc acolo, ar fi fost prima oara pentru mine in acel oras. Din pacate, am resimtit dureri la glezna stanga, iar echipa mea medicala m-a sfatuit ca ar fi cel mai bine sa nu joc saptamana viitoare. Urez turneului succes in primul an si sper sa particip acolo anul viitor,” a declarat Simona Halep pentru WTA.

Simona Halep ar putea cobori pe locul 6 WTA, in cazul in care Andreescu o va invinge pe Williams in finala US Open

Coborata deja pe locul 5 in clasamentul LIVE WTA, Simona Halep ar putea incepe urmatoarea saptamana de pe a sasea pozitie, daca Andreescu va castiga US Open.

Simona Halep este asteptata sa revina in circuitul WTA odata cu turneul Premier 5 de la Wuhan, care se va desfasura intre 22-28 septembrie.

Finala US Open, Bianca Andreescu vs. Serena Williams va avea loc sambata-seara, de la ora 23:00, ora Romaniei.